Condenan a Mercado Libre y Andreani por cancelar una compra online

La Justicia Civil de Río Negro condenó solidariamente a Mercado Libre, Andreani y la firma Jobu S.A. a pagar una indemnización superior a los $3,2 millones a un consumidor cuya compra online fue cancelada de manera unilateral mientras el producto adquirido aumentaba fuertemente de precio debido al contexto inflacionario.

La sentencia fue dictada por la Unidad Jurisdiccional Civil 31 de Choele Choel, en el marco del expediente “Squadroni Pablo Alberto c/ Jobu S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, iniciado bajo las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor.

El conflicto comenzó en agosto de 2024, cuando el demandante realizó la compra de un producto a través de la plataforma de comercio electrónico de Mercado Libre. Según consta en el fallo, el artículo nunca fue entregado y, tras varios reclamos por demoras, la operación fue cancelada sin autorización del comprador y el dinero reintegrado automáticamente.

Durante el proceso judicial, el consumidor sostuvo que nunca aceptó la devolución del dinero y que su intención era recibir el producto adquirido originalmente. De acuerdo con la reconstrucción realizada por el tribunal, el vendedor indicó que la devolución había sido ejecutada por Mercado Libre mientras intentaban recuperar el paquete dentro del circuito logístico de Andreani.

La magistrada consideró acreditado el incumplimiento contractual y entendió que las tres firmas participaron activamente de la cadena de comercialización y distribución que derivó en la frustración de la operación. Por ese motivo, aplicó el criterio de responsabilidad solidaria previsto en la normativa de defensa del consumidor.

El impacto de la inflación en la resolución judicial

Uno de los aspectos centrales del fallo fue el contexto inflacionario argentino y la pérdida de poder adquisitivo sufrida por el comprador entre el momento de la adquisición y la cancelación de la operación.

La sentencia remarcó que el consumidor quedó impedido de volver a comprar el mismo producto debido al incremento de precios registrado durante el conflicto. El expediente incluyó capturas de publicaciones dentro de la propia plataforma de Mercado Libre donde podía observarse que el artículo duplicaba su valor respecto del precio original abonado.

En función de ello, la Justicia reconoció distintos conceptos indemnizatorios vinculados al daño emergente, daño moral, privación de uso y daño punitivo.

Este último punto estuvo relacionado con la conducta de las empresas y la cancelación unilateral de la compra sin consentimiento del cliente.

El fallo también puso bajo análisis el funcionamiento del sistema logístico. Según el expediente, el producto había ingresado al circuito de distribución de Andreani, aunque nunca llegó efectivamente al comprador.

Para el tribunal, la empresa de correo formó parte integral de la prestación del servicio y debía responder junto con el vendedor y la plataforma digital.

Antecedentes contra Mercado Libre

La resolución vuelve a instalar el debate sobre la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico frente a incumplimientos en operaciones digitales.

En abril de este año, la Cámara Comercial también había condenado solidariamente a Mercado Libre por la venta de un televisor defectuoso, al considerar que la empresa no actuó únicamente como intermediaria sino que promovió activamente la operación comercial mediante sus sistemas de pago y envíos.

Sin embargo, otro fallo conocido a comienzos de 2026 había eximido de responsabilidad a la compañía en una causa relacionada con la cancelación de la compra de una motosierra, al interpretar que la plataforma solo funcionó como intermediaria entre comprador y vendedor.

En Río Negro, además, existían antecedentes administrativos recientes. Durante 2025, organismos provinciales de Defensa del Consumidor habían sancionado a Mercado Libre por no colaborar en un reclamo vinculado con una bicicleta abonada mediante Mercado Pago que nunca fue entregada.