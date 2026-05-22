Detuvieron a un joven de 18 años por tenencia de pornografía infantil

La justicia de San Juan activó una nueva alerta por delitos digitales que involucran a menores. En un operativo reciente en Caucete, un joven de 18 años que estudia en la UNSJ fue detenido bajo la sospecha de poseer material de abuso y explotación sexual infantil. Este caso marca la cuarta detención o condena en apenas 10 días dentro de la provincia, reflejando un avance en el rastreo digital de áreas especializadas.

El procedimiento se realizó en una casa del barrio Ruta 20 por personal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Bajo las directivas del fiscal Nicolás Alvo, los efectivos identificaron al sospechoso como Juan Carlos Cornejo González. Durante la audiencia ante el juez de Garantías Mariano Carrera Pedrotti, se explicó que "la investigación comenzó el pasado 14 de abril luego de que una unidad especializada en delitos informáticos con asiento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitiera un reporte a San Juan".

Dicho informe advertía que "desde una cuenta vinculada al sospechoso se habría subido contenido prohibido a Google Fotos durante los días 11 y 12 de abril". Tras realizar tareas para confirmar la identidad y el domicilio, los investigadores concretaron el allanamiento donde se secuestraron teléfonos celulares y computadoras que serán sometidos a pericias. De acuerdo con la pesquisa, se trataba de videos con escenas de abuso sexual infantil.

Al formalizarse la imputación, se aclaró que "debido a que el delito atribuido contempla penas de cumplimiento condicional, Fiscalía no solicitó prisión preventiva". El magistrado otorgó un plazo de ocho meses para la investigación penal preparatoria. Por la sensibilidad del tema, se determinó que "la causa permanece bajo estricta reserva judicial por la sensibilidad del contenido investigado y por tratarse de delitos que involucran a menores de edad".