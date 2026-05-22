El primer beso de Fito Páez y Sofía Gala en público

El clima íntimo de la presentación de Shine fue el escenario elegido por Fito Páez y Sofía Gala para mostrarse juntos,. Ante un grupo pequeño de personas, el músico se levantó para saludar a la actriz, quien ocupaba un lugar en la primera fila.

Fito extendió su mano para un saludo formal, pero ella lo tomó del codo y lo atrajo hacia sí para sellar el encuentro con un beso. Bajo una luz azul, los presentes celebraron el gesto con gritos de alegría ante la confirmación de lo que ya era un secreto a voces.

La relación comenzó a tomar fuerza semanas atrás tras un intercambio en redes sociales y su aparición conjunta en un homenaje a Moria Casán,. En aquella ocasión, arribaron al Palacio Libertad tomados de la mano y acompañados por los hijos de la actriz.

En el programa Polino Auténtico, Juan Etchegoyen le planteó a la diva "Yo lo sentí como una confirmación del romance sin confirmarlo. Vos, que conocés como nadie a Sofi, ¿también lo viviste así?". Moria respondió señalando "Sí, yo creo que si bien la pareja, no sé, se conocen desde hace muchos años, son divinos los dos y Fito es una persona… Yo le digo Páez, Rodolfo es un amor de persona y creo que ir a un evento así en honor a mí, si bien la pareja no quiere rótulos… mi hija no quiere rótulos y el otro a lo mejor el otro quiere rótulo, pero Sofía no…".

Casán interpretó la presencia de ambos en el evento como "una manera de: bueno, si van juntos a un evento de semejante calibre…". Además, relató la charla previa con su hija, quien le advirtió "Mirá, mamá, te vas a bancar, va a estar toda la prensa. ¿No querés ir otro día? Vas otro día".

A pesar del aviso, Sofía decidió acompañarla porque "No, yo pues que... una cosa es ir el día que me lo hacen, que esté yo, y otra cosa es ir otro día". Para Moria, esa actitud fue definitiva ya que "Igual fue ese día, se lanzó con todo y bueno, me parece que si bien no tiene rótulo, algo confirma".

La One reflexionó sobre el vínculo actual y destacó "El amor a su madre y el algo. Sí, se lo permiten". Sobre el presente de la pareja, añadió "Qué sé yo, no sé, viste cómo es, cómo son las parejas tan especiales que tal vez estén transitando un momento que no sea de total definición... pero pienso que si se van a ese evento juntos...". Finalmente, sentenció que aunque "no tiene rótulo, algo está confirmado". El beso en la presentación del disco termina de unir las piezas de una historia que ya no se oculta.