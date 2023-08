"Cambió mi vida": emocionante mensaje de Rodri tras el gol que le dio la Champions al City

En estas horas, Rodri Hernández dejó un conmovedor mensaje para los fanáticos del Manchester City. El jugador español se convirtió en leyenda del cuadro ciudadano el pasado 10 de junio en el Estadio Olímpico Ataturk de Estambul. El centrocampista fue quien convirtió un gol que decidió el triunfo de los suyos por 1-0 contra el Inter de Milán. Eso fue lo que le otorgó la primera UEFA Champions League a los "citizens".

Cuando aún no han pasado dos meses de su histórico gol, Rodri habló con la prensa en medio de la gira del Manchester City por Japón y no se guardó nada. De hecho, dejó en claro que ese gol cambió la historia del club y la suya. Al comienzo de sus dichos, dijo: "Creo que es especial, es parte del fútbol disfrutar este tipo de momentos, especialmente cuando como mediocampista de contención no sientes que vas a ser decisivo".

Palabras de Rodri

"He visto el gol sobre 5.000 veces. En todos los países y en todos los idiomas. En español, en alemán, en inglés, en italiano... La vida ha cambiado para mí en cierto sentido", fue lo que comenzó diciendo Rodri a la prensa en Tokio. Sin dudas, su gol en la final de la UEFA Champions Legue ha cambiado su vida para siempre, situación que él mismo reconoce y lo hace con orgullo.

Por otro lado, según unas declaraciones que fueron reveladas por Daily Mail, el futbolista del Manchester City aportó: "Ahora, cuando me voy de vacaciones, los aficionados cantan mi canción. Así que la vida ha cambiado para mí en cierto sentido. Pero espero poder seguir teniendo la calma por la que siempre me he caracterizado. Me encantaría parar unos meses a analizar qué pasó pero todo va muy rápido".

"Sé lo que puedo aportar al equipo y no estaba contento con mi actuación. En una final el equipo necesita lo mejor de ti, así que fui autocrítico. El entrenador en ese momento fue muy directo y me dijo: "da un paso adelante". En estos momentos hay que ser fuerte, aceptar las críticas cuando el equipo está sufriendo", sentenció Rodri. Ahora, sólo mira hacia adelante con los "citizens".