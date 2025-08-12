El millonario anillo de compromiso de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez: lujo, diamantes y polémica en redes

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha alcanzado un nuevo hito con el anuncio de su compromiso matrimonial. Sin embargo, más allá del esperado enlace, lo que realmente ha captado la atención del público es el impresionante anillo con el que el futbolista selló su propuesta. La modelo compartió la imagen de la joya a través de su cuenta de Instagram, junto a un mensaje que no dejó dudas: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. La publicación se viralizó rápidamente, generando una ola de reacciones por la magnitud y el lujo de la pieza.

El lujoso anillo que le regaló Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Expertos en joyería no tardaron en analizar la espectacular sortija. Se trata de un anillo con un diamante central de corte ovalado, flanqueado por dos piedras laterales, que destacan tanto por su diseño clásico como por su descomunal tamaño. Las estimaciones apuntan a que el diamante principal podría pesar entre 25 y 45 quilates, mientras que el total de quilates rondaría los 37. Además, el diamante ha sido clasificado como D-Flawless, el máximo estándar de calidad en color y pureza a nivel internacional.

¿Cuánto cuesta la sortija de compromiso?

El valor de la joya es otro tema que ha generado debate. Mientras algunos especialistas cifran su precio entre 2 y 3 millones de euros, hay quienes elevan la suma a un rango entre los 6 y 12 millones, dependiendo del tamaño exacto de la piedra y la exclusividad del diseño. Esta estimación coloca al anillo entre los más costosos del mundo, comparable con los que alguna vez lucieron celebridades como Elizabeth Taylor o Mariah Carey. En cualquier caso, se trata de una pieza que va más allá de lo ordinario.

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, los seguidores de la pareja no escatimaron en elogios ni en humor. Comentarios como “Ese anillo necesita una grúa” o “¿Cómo le entra el dedo al bolso?” inundaron las publicaciones. La crítica de moda Anitta Ruiz también aportó su visión con cierta ironía: “Hoy, amigas, hemos aprendido que el dinero nunca garantiza el buen gusto”. La extravagancia del anillo ha provocado tanto admiración como escepticismo, convirtiéndose en tema de conversación global.

Cristiano Ronaldo, cuyo patrimonio supera los mil millones de euros, no ha escatimado en gastos para formalizar su relación con Georgina, quien por su parte ha forjado una carrera propia como empresaria y figura mediática. Tras casi una década de relación y cinco hijos, este compromiso representa un nuevo paso en su historia personal, reflejo de una vida rodeada de lujos, cámaras y un innegable magnetismo mediático que los sigue a donde vayan.