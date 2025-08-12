Cristiano Ronaldo le propuso casamiento a Georgina Rodríguez: así fue la romántica propuesta con un anillo de lujo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están listos para dar un paso más en su historia de amor. La modelo argentina anunció a través de su cuenta de Instagram que el astro portugués le propuso casamiento, acompañando la publicación con una imagen del impresionante anillo de compromiso y un emotivo mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. La noticia fue celebrada por sus millones de seguidores, quienes llevan años acompañando su historia.

La historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El romance comenzó a fines de 2016 en una tienda de Gucci en Madrid, donde Georgina trabajaba como asistente de ventas. En una entrevista con la revista Elle, Rodríguez recordó aquel primer encuentro con emoción: “Fue amor a primera vista para ambos, fue un momento de ‘clic’”. Pese a que al principio optaron por mantener la relación en privado, el vínculo se hizo oficial en enero de 2017, cuando la modelo acompañó a Ronaldo a la ceremonia de los premios The Best de la FIFA.

Desde entonces, la pareja ha construido una familia ensamblada que incluye a Cristiano Jr., los gemelos Eva y Mateo, y sus dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda. La historia familiar también estuvo marcada por momentos difíciles, como la pérdida de uno de los mellizos que esperaban en 2021. Actualmente, residen en Arabia Saudita y comparten momentos de su vida familiar a través de redes sociales.

Georgina, cuya vida dio un giro radical desde sus comienzos como mesera y niñera, ha consolidado una carrera como modelo, empresaria e influencer. Tras firmar con la agencia UNO Models, participó en campañas para reconocidas marcas y ha sido portada de importantes revistas internacionales. También ha sido anfitriona en eventos de renombre como los MTV Europe Music Awards y el Festival de San Remo, y ha destacado por su labor solidaria con organizaciones como la Fundación Nuevo Futuro.

En declaraciones recientes, Georgina subrayó la influencia que Ronaldo tiene en su vida: “Me ayuda, me enseña y me motiva”, dijo a Sportweek. Sobre su convivencia, agregó: “Mi casa es mi templo... me miman y me quieren”. La relación con la familia del jugador también parece haber encontrado equilibrio, con palabras elogiosas de la madre del futbolista, Dolores Aveiro: “Es una buena chica y un gran apoyo para Cristiano”. Con la boda en el horizonte, la historia entre Georgina y Cristiano sigue sumando capítulos de amor y superación.