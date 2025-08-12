Taylor Swift reveló la llegada de su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”. El anuncio oficial se hizo en su sitio web, justo después de que una cuenta regresiva que sus fans siguieron con gran expectativa llegara a cero.

A pesar de que aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada, la cantante ya habilitó la preorden de ediciones especiales en vinilo y casete. En el sitio, se especifica que los vinilos se enviarán antes del 13 de octubre. Entre las opciones disponibles, destaca una edición limitada en color “Portofino orange glitter”.

Publicidad

El anuncio no fue una sorpresa total para los "swifties", quienes habían notado una serie de pistas en las redes sociales. El equipo de marketing de Swift, Taylor Nation, publicó una secuencia de doce imágenes en TikTok en las que la artista aparecía vestida de naranja, un color que ahora se asocia con esta nueva "era" musical.

Para aumentar el misterio, el podcast “New Heights”, conducido por su pareja Travis Kelce y su hermano Jason Kelce, publicó una imagen naranja con una silueta que muchos interpretaron como la de Swift. Horas después, el podcast confirmó que la cantante será la invitada en su próximo episodio, en el que se la ve sacando el nuevo álbum de un maletín, manteniendo la carátula intencionalmente desenfocada.

Publicidad

El primer álbum con pleno control

Este nuevo proyecto marca un hito importante en la carrera de Swift, ya que es la primera vez que lanza un álbum de estudio habiendo recuperado el control total de su catálogo musical. En mayo, la artista anunció que había comprado sus grabaciones originales de Big Machine Records a la firma de capital privado Shamrock Capital.

Desde la controversia por la venta de sus masters, Swift ha estado regrabando sus primeros seis álbumes bajo la etiqueta “Taylor’s Version” para recuperar la propiedad de sus canciones. Hasta ahora, ha lanzado cuatro de estas regrabaciones: Fearless, Red, Speak Now y 1989.

Publicidad

El último álbum de estudio de la cantante fue “The Tortured Poets Department”, lanzado a principios de 2024. Tras una exitosa gira mundial, The Eras Tour, que rompió récords de recaudación, la expectativa por este nuevo trabajo es enorme. Los fans esperan más pistas y detalles del disco que, por la estética y la estrategia de comunicación, promete seguir la narrativa visual y simbólica que ha caracterizado a la artista.