Policiales > Este martes
Accidente en Capital de San Juan: dos autos chocaron en 25 de Mayo y Sarmiento
POR REDACCIÓN
En la mañana de este martes 12 de agosto de 2025, alrededor de las 9 horas, se registró un accidente de tránsito en la intersección de calles 25 de Mayo y Sarmiento, en pleno centro de San Juan.
Según informó la fiscal de la UFI de Delitos Especiales, doctora Agustina Pérez, el siniestro involucró a un Citroën C3 que circulaba por Sarmiento de norte a sur y a un Citroën C4 que lo hacía por 25 de Mayo de oeste a este. Al llegar a la esquina, ambos vehículos colisionaron.
Como consecuencia, el conductor del Citroën C4 fue trasladado al hospital Guillermo Rawson por prevención, aunque a priori no presentaría lesiones graves. En el otro automóvil viajaba un hombre junto a su esposa y sus dos hijos menores, quienes no sufrieron heridas.
Respecto a la mecánica del accidente, Pérez señaló que en el lugar no existe señalización vial ni semáforo, por lo que, en principio, correspondería prioridad de paso al vehículo que circulaba por la derecha. No obstante, personal de Criminalística realiza las pericias para confirmar las circunstancias del hecho.
