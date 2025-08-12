El Chalet Cantoni - Casa Cultural se prepara para vivir, el sábado 16 de agosto, la primera edición de "Vibra Alterna", un festival que busca promover la música en vivo y dar visibilidad a bandas emergentes de la escena local. La cita será de 18 a 22.30, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá en un mismo escenario a tres grupos que recorrerán estilos como el rock alternativo, el punk y el indie, en una experiencia que prioriza el encuentro con el público y la autenticidad artística.

La grilla de la primera edición incluye a "Buenos Vampiros", banda marplatense que desde 2018 se ha consolidado como una de las propuestas más frescas del nuevo rock argentino, con influencias del post-punk, new wave y dream pop, y tres discos celebrados por la crítica: Paranormal (2019), Destruya! (2022) y Entre Sombras (2024).

Desde San Juan llega "Fondo de Bikini", formada en 2018 y reconocida por su mezcla de rock alternativo e indie. Con dos discos de estudio y presentaciones en escenarios de todo el país, la banda se encuentra grabando su tercer álbum.

Completan el line-up "Canal 46", grupo sanjuanino que combina punk, post-punk, hardcore y rock alternativo con una propuesta potente y de fuerte conexión con el público. Con presentaciones en distintas provincias y un recorrido junto a destacadas bandas de la escena nacional e internacional, Canal 46 sigue afianzando su lugar en la música independiente.

Con Vibra Alterna, el Chalet Cantoni busca abrir un espacio de difusión para nuevas propuestas sonoras, fortaleciendo el vínculo entre artistas y público en un formato que promete convertirse en un nuevo clásico de la agenda cultural local.