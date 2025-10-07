Una vez más, San Juan se consolida como sede de grandes eventos deportivos nacionales. Del 9 al 12 de octubre, la provincia será anfitriona del Campeonato Nacional de Judo 2025, el evento que marcará el cierre oficial del año competitivo de la Confederación Argentina de Judo (CAJ). Durante cuatro jornadas, más de 1500 judokas de 25 federaciones provinciales se darán cita en suelo sanjuanino para competir, compartir experiencias y celebrar el crecimiento de esta disciplina en el país.

El público podrá disfrutar de la competencia de manera libre y gratuita, desde las 9 de la mañana y hasta la tarde, con combates en las categorías Juveniles, Cadetes, Junior (Novicios y Graduados) y Senior. Además, habrá participación de atletas con síndrome de Down, reafirmando que el judo es un deporte de inclusión, esfuerzo y superación.

Publicidad

Uno de los momentos más esperados será la Ceremonia Inaugural, prevista para la tarde del sábado 11 de octubre, antes del bloque de finales de la categoría Senior. Este acto contará con la presencia de autoridades nacionales de la CAJ, junto a dirigentes provinciales y locales, quienes encabezarán un evento simbólico que busca destacar el crecimiento sostenido del judo argentino en los últimos años.

“El judo argentino atraviesa una etapa de consolidación, con un trabajo muy fuerte en formación y desarrollo federal”, remarcaron desde la organización, destacando el rol de San Juan como plaza deportiva de referencia en la región cuyana.

Publicidad

El Campeonato Nacional de Judo San Juan 2025 no solo definirá a los mejores exponentes del país, sino que será un espacio de encuentro e integración entre provincias. Con valores como el respeto, la disciplina y el compañerismo, la competencia busca fortalecer los lazos entre las comunidades judokas del país y promover el espíritu deportivo en un ambiente de sana convivencia.

La organización invita a todas las familias sanjuaninas, escuelas deportivas y amantes del judo a participar de esta gran fiesta, que promete ser uno de los eventos más convocantes del año en la provincia.