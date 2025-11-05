La batalla legal entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa suma un nuevo capítulo. Luego de meses de idas y vueltas judiciales, el conflicto que se inició por la humorista en respuesta a las acusaciones de Canosa vivió un giro inesperado.

Hasta ahora, la Justicia había determinado que Tagliani no estaba imputada y que el caso seguía su curso, pero la situación cambió con una resolución reciente.

Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito informó que se "suspendieron el juicio penal de Lizy contra Viviana por calumnias e injurias". De acuerdo con el conductor, esta suspensión se produjo "porque Canosa decidió pagar las multas para evitar el proceso judicial". Esta acción le permite a la conductora cerrar el expediente antes de llegar al debate oral.

No obstante, la historia está lejos de terminar. Ángel de Brito adelantó que "la defensa de Tagliani va a presentar recurso de apelación para que se realice igualmente el debate oral y que Canosa se retracte públicamente".

El entorno legal de la comediante considera que el pago de las multas no repara el daño que le causó la acusación mediática. La actriz y comediante busca sostener el reclamo en la Justicia para lograr una reparación simbólica y una retractación pública.