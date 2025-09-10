La Municipalidad de la Capital informó cómo será la prestación de los servicios municipales durante el feriado provincial del jueves 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.

De acuerdo a fuentes municipales, el servicio de ECO-SEM funcionará con normalidad, aunque no se cobrará el estacionamiento medido durante toda la jornada del jueves. Los Monitores Urbanos trabajarán de manera habitual, al igual que la Grúa y la Playa de Remoción, que estarán disponibles para el retiro de vehículos en infracción.

En tanto, el cementerio municipal permanecerá abierto de 8 a 19, mientras que los servicios fúnebres se brindarán con atención normal. También funcionará el Servicio de Emergencia Municipal (SEM).

La recolección de residuos se realizará de forma normal durante el feriado. Por su parte, la Feria y Mercado de Abasto atenderán con normalidad el jueves 11, aunque permanecerán cerrados el lunes 15.

Desde la Municipalidad recordaron a los vecinos que tengan en cuenta estas disposiciones para organizar sus actividades en el marco del feriado provincial.