Chechu Bonelli contó que fue amenazada por Cvitanich y reveló todo

La separacion entre Chechu Bonelli y Dario Cvitanich sumo un nuevo capitulo explosivo que dejo a la conductora visiblemente angustiada. Despues de que trascendiera una fuerte interna familiar vinculada a la mascota que compartian, ella decidio hablar en television para realizar un descargo cargado de dolor y acusaciones indirectas.

Segun se conocio, la relacion estaria quebrada y el conflicto habria escalado porque Cvitanich pidio que la perrita permaneciera mas tiempo con Chechu al considerar que alli tendria mayor contencion.

Durante la entrevista, la modelo expreso su hartazgo y dijo que "Estoy agotada, cansadísima. No voy a permitir que nada ni nadie ensucie ni a mi apellido ni a mi persona". Tambien reflejo la distancia insalvable que hoy la separa de quien fuera su compañero de vida al asegurar que "Estuve casada durante 14 años con una persona que hoy, lamentablemente, desconozco". A pesar del clima hostil, menciono que "Sigo esperanzada de que en algún momento cambie la situación".

En cuanto a la polemica por el animal, Bonelli fue categorica y señalo que "Adoro a la perra, yo decidí adoptarla. Estamos hablando de un perro que amo y está bien cuidado, en un lugar bien cuidado que a mí me prohibieron pisar, como me prohíben hace mucho tiempo estar en contacto con su familia".

Ademas, manifesto sentirse atacada publicamente al sostener que "No me pueden ver bien, no pueden ver que la gente empatice conmigo. Hay un odio constante de la otra parte todo el tiempo conmigo, queriendo buscar sacar públicamente cosas privadas".

La conductora lamento que los detalles de su pasado terminen expuestos y explico que "Por respeto a todo lo que fue nuestra hermosa historia de amor, hay cosas que se tienen que guardar. No sé cuál es el odio, todo el tiempo quiere hacerme quedar mal".

Segun su testimonio, el exfutbolista le aviso por medio de un correo electronico que ya no podia recibir a la mascota. Sobre ese punto, ella recordo que "Él vive en una casa con jardín, por eso recibía a la perra. Una vez me avisó por mail que la perra se iba a quedar conmigo porque él no tenía las condiciones para tenerla".

Buscando una salida, Chechu trato de contactar al entorno cercano de su ex. "Él me había dicho que uno de sus hermanos estaba dispuesto a tener la perra. Tuve el incentivo de comunicarme con una ex cuñada mía, le pedí perdón por escribirle pero estaba en una situación desesperante", detallo. En ese mensaje, su intencion era clara y pregunto "Les pregunté si les interesaba quedarse con la perra, teniendo en cuenta que somos familia y que las nenas la iban a seguir viendo".

Sin embargo, el intento de solucion genero un nuevo foco de tension. La modelo revelo con mucha angustia que "Darío se enteró y me mandó un mail un tanto amenazante diciéndome que me prohibía pisar su ciudad y tener contacto con su familia".

Este distanciamiento le duele especialmente por el lazo que habia construido con los parientes del deportista. "No la estoy pasando bien, no tengo padres y la mamá de él era como una madre para mí", confeso y añadio que hoy en dia "Trato de respetar, para evitar conflictos".

Por su parte, el exjugador tambien se expreso sobre el escandalo y fue contundente al manifestar que "Pido que diga la verdad". Bonelli tambien hablo sobre la influencia de Ivana Figueiras en la dinamica actual.

Primero analizo que "Él ya estaba en pareja y con el tiempo hubo cosas que de a poco empezaron a cambiar y hoy terminó en todo esto" y luego fue mas directa al decir que "Siento que la pareja también se mete en un montón de situaciones que tienen que ser de él y mías".

Finalmente, cuestiono por que esta historia surgio ahora y afirmo que "El tema de la perra fue hace un tiempo, ¿por qué sale ahora a la luz? Quieren ensuciar mi imagen todo el tiempo" mientras reconocia que "Yo me callé mucho y me agoté".

La conductora cerro explicando que eligio no tener mas dialogo porque "No lo puedo llamar para aclarar la situación porque no podemos tener diálogo, no es sano y me hacía mal. Traté de cortar con eso".