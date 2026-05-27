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San Juan realizará su primer torneo provincial de tejo para mayores
POR REDACCIÓN
El Camping Municipal de Rivadavia será escenario este fin de semana del primer torneo provincial de tejo para personas mayores, una competencia que reunirá a participantes de distintos departamentos de San Juan.
La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de mayo y estará destinada a jugadores mayores de 60 años en ramas masculina y femenina. Además, el certamen incluirá una modalidad especial de trío mixto, integrada por dos personas mayores de 60 años y un jugador menor, con el objetivo de promover el juego intergeneracional.
La organización del torneo está a cargo del Rivadavia Tejo Club y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Rivadavia. Desde la organización señalaron que la propuesta busca generar espacios de recreación, integración y hábitos saludables para las personas mayores.
Además del aspecto competitivo, el encuentro funcionará como un espacio de convivencia entre participantes de toda la provincia, con jornadas enfocadas en el deporte y la socialización.
El esquema del torneo estará dividido en categorías Masculino +60 y Femenino +60, mientras que la modalidad mixta permitirá la participación de equipos conformados por distintas generaciones.
Las personas interesadas en participar o recibir información sobre reglamento y horarios pueden comunicarse a las líneas habilitadas por la organización: 2644561354, 2646607684 y 2644580841.