El Camping Municipal de Rivadavia será escenario este fin de semana del primer torneo provincial de tejo para personas mayores, una competencia que reunirá a participantes de distintos departamentos de San Juan.

La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de mayo y estará destinada a jugadores mayores de 60 años en ramas masculina y femenina. Además, el certamen incluirá una modalidad especial de trío mixto, integrada por dos personas mayores de 60 años y un jugador menor, con el objetivo de promover el juego intergeneracional.

La organización del torneo está a cargo del Rivadavia Tejo Club y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Rivadavia. Desde la organización señalaron que la propuesta busca generar espacios de recreación, integración y hábitos saludables para las personas mayores.

El certamen incluirá categorías masculinas, femeninas y una modalidad mixta intergeneracional.

Además del aspecto competitivo, el encuentro funcionará como un espacio de convivencia entre participantes de toda la provincia, con jornadas enfocadas en el deporte y la socialización.

El esquema del torneo estará dividido en categorías Masculino +60 y Femenino +60, mientras que la modalidad mixta permitirá la participación de equipos conformados por distintas generaciones.

Las personas interesadas en participar o recibir información sobre reglamento y horarios pueden comunicarse a las líneas habilitadas por la organización: 2644561354, 2646607684 y 2644580841.