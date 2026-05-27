Miércoles 27 de Mayo
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San Juan realizará su primer torneo provincial de tejo para mayores

La competencia se disputará el 30 y 31 de mayo en el Camping Municipal de Rivadavia. Participarán jugadores de distintos departamentos en categorías masculinas, femeninas y mixtas. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El evento deportivos se realizará en El Camping Municipal de Rivadavia.

El Camping Municipal de Rivadavia será escenario este fin de semana del primer torneo provincial de tejo para personas mayores, una competencia que reunirá a participantes de distintos departamentos de San Juan.

La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de mayo y estará destinada a jugadores mayores de 60 años en ramas masculina y femenina. Además, el certamen incluirá una modalidad especial de trío mixto, integrada por dos personas mayores de 60 años y un jugador menor, con el objetivo de promover el juego intergeneracional.

La organización del torneo está a cargo del Rivadavia Tejo Club y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Rivadavia. Desde la organización señalaron que la propuesta busca generar espacios de recreación, integración y hábitos saludables para las personas mayores.

El certamen incluirá categorías masculinas, femeninas y una modalidad mixta intergeneracional.

Además del aspecto competitivo, el encuentro funcionará como un espacio de convivencia entre participantes de toda la provincia, con jornadas enfocadas en el deporte y la socialización.

El esquema del torneo estará dividido en categorías Masculino +60 y Femenino +60, mientras que la modalidad mixta permitirá la participación de equipos conformados por distintas generaciones.

Las personas interesadas en participar o recibir información sobre reglamento y horarios pueden comunicarse a las líneas habilitadas por la organización: 2644561354, 2646607684 y 2644580841.

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