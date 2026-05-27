Los detalles del histórico negocio entre Alpine y Gucci

El automovilismo mundial se prepara para un cambio de imagen sin precedentes que une la velocidad con la alta costura. Alpine confirmó que ha sellado un acuerdo estratégico con la firma italiana Gucci, lo que transformará por completo la identidad de la escudería. A partir de la temporada 2027, el equipo en el que compite el piloto argentino Franco Colapinto pasará a llamarse oficialmente “Gucci Racing Alpine Formula One Team”.

Esta noticia marca un hito histórico, ya que es la primera ocasión en que una casa de moda de lujo se convierte en el patrocinador principal de un equipo dentro de la máxima categoría.

La colaboración no se limita únicamente al cambio de nombre, sino que también implica una renovación estética total. Los vehículos de competición adoptarán los colores característicos de Gucci en sus carrocerías.

Además, este vínculo dará vida a una nueva plataforma comercial denominada “Gucci Racing”, la cual estará centrada en valores como el rendimiento, la precisión, la disciplina y la excelencia. En el evento de presentación participaron figuras destacadas de ambas compañías, incluyendo a Demna, Francesca Bellettini, Philippe Krief, Pierre Gasly y Flavio Briatore.

El anuncio oficial contó con la presencia especial de Franco Colapinto, quien forma parte integral de este ambicioso proyecto. Durante la ceremonia, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, se mostró muy entusiasmado por el camino que inicia el equipo.

Briatore aseguró que se siente "increíblemente orgulloso" por haber sumado a la prestigiosa firma italiana como el socio principal de la estructura. El directivo también puso en valor el crecimiento deportivo que viene sosteniendo la marca y remarcó con convicción que "la moda también puede ganar en la Fórmula 1".

Este acuerdo busca expandir el alcance global de la marca francesa tanto dentro como fuera de los circuitos. El plan de trabajo conjunto contempla la creación de contenidos especiales y futuras líneas de productos que fusionen el mundo del deporte motor con el lujo internacional. Gracias al esfuerzo de directivos como Luca de Meo y Francesca Bellettini, la Fórmula 1 se prepara para recibir una propuesta que promete redefinir las experiencias exclusivas para los fanáticos de todo el planeta.