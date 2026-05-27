Después de casi nueve años de investigación, la Justicia Federal dictó sentencia en una causa vinculada al manejo irregular de planes sociales nacionales en San Juan. El Tribunal Oral Federal condenó a Romeo Isidoro Saavedra, dirigente político del PJ en Chimbas, junto a su hija Sol Araceli Saavedra y su hermano Juan José Saavedra.

El juez Hugo Echegaray estableció penas de tres años de prisión en suspenso para los tres imputados. Además, deberán cumplir reglas de conducta como mantener domicilio fijo, presentarse ante el Patronato de Liberados y realizar tareas comunitarias.

La resolución incluyó también la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el caso de Juan José Saavedra, quien al momento de los hechos cumplía funciones en la Gerencia de Empleo de la Nación.

La investigación comenzó tras un procedimiento realizado en el Banco Hipotecario, donde Romeo Saavedra fue encontrado con 51 tarjetas sociales. Según determinó la causa, esas tarjetas estaban vinculadas al cobro de distintos programas sociales nacionales, entre ellos Progresar.

A partir de ese hecho, la pesquisa avanzó sobre una maniobra presuntamente organizada para acceder de manera irregular a beneficios estatales. Por la naturaleza de los delitos investigados, el expediente pasó del ámbito provincial al fuero federal.

Durante mayo de este año, los tres acusados aceptaron su responsabilidad mediante un juicio abreviado. En esa audiencia reconocieron haber participado de maniobras de estafa y asociación ilícita. En el caso de Juan José Saavedra, también se incorporó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Si bien la Fiscalía Federal había pedido penas de prisión efectiva, el tribunal resolvió otorgar condenas condicionales debido a la falta de antecedentes penales de los imputados.