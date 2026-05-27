El Gobierno nacional volvió a quedar envuelto en una nueva tensión con la Iglesia luego de un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, dirigido al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. El mensaje apareció después del Tedeum por el 25 de Mayo, donde el referente eclesiástico pidió reducir la confrontación política y avanzar en soluciones frente a la situación social.

Durante la ceremonia realizada en la Catedral Metropolitana, García Cuerva reclamó mayor diálogo entre los sectores políticos y cuestionó el clima de enfrentamiento que atraviesa a la dirigencia. En su homilía, sostuvo que hace falta una dirigencia que impulse “el encuentro y la reconciliación” en medio de la crisis social y económica.

Horas después, Caputo respondió con un mensaje irónico en redes sociales, lo que volvió a tensar el vínculo entre sectores del oficialismo y la Iglesia. El episodio se produjo mientras la Casa Rosada intenta sostener una estrategia de acercamiento institucional con el Vaticano y evitar nuevos focos de conflicto con el Episcopado.

Dentro del Gobierno hubo diferencias respecto de cómo reaccionar ante las declaraciones del arzobispo. Mientras el presidente Javier Milei eligió una postura moderada y consideró que García Cuerva “dio una opinión válida”, el mensaje del titular de Economía dejó expuestas distintas miradas dentro del oficialismo.

Milei también respondió a las críticas del arzobispo sobre el “terrorismo de las redes”, aunque consideró que la expresión utilizada fue “exagerada”. De todos modos, señaló que la intervención de la Iglesia abre un debate sobre el nivel de confrontación política y social que atraviesa al país.

En paralelo, el Gobierno mantiene una agenda activa con el Vaticano. La ministra Sandra Pettovello participa en Roma de actividades vinculadas a educación, trabajo y desarrollo social, además de reuniones con autoridades de la Santa Sede.

El conflicto tomó mayor dimensión luego de nuevas declaraciones de García Cuerva, quien advirtió que parte de la violencia social actual “es habilitada” desde sectores de poder y cuestionó el modo en que dirigentes políticos se relacionan públicamente.

En la Casa Rosada buscan evitar que la situación escale, especialmente en un contexto donde el Gobierno intenta recomponer el vínculo con la Iglesia y mantener abiertos los canales de diálogo con el Vaticano ante una eventual visita papal a la Argentina.