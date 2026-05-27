El Ministerio de Gobierno realizará una nueva edición de “Solidaridad en Acción”, una jornada que reunirá a organizaciones no gubernamentales y organismos estatales con el objetivo de fortalecer y visibilizar el trabajo comunitario que desarrollan distintas instituciones de San Juan.

La actividad se llevará a cabo el próximo 30 de mayo, de 16 a 20 horas, en el lateral norte de calle Ingeniero Marcos Zalazar, entre calle Intendente Joaquín Uñac y Ruta 40, en Villa Aberastain, departamento Pocito.

Durante la jornada participarán numerosas ONG de la provincia que trabajan en áreas vinculadas a la asistencia social, salud, inclusión, cultura y acompañamiento comunitario. Entre las instituciones confirmadas se encuentran ALFA, Fundación Javier Caselles, Fundación Danielito, APAV, Asociación Civil Autismo San Juan, Cruz Roja Argentina filial San Juan y Fundación Míranos, entre otras organizaciones.

Además de los espacios destinados a mostrar las actividades de cada entidad, el evento incluirá campañas de tenencia responsable de mascotas con vacunación y desparasitación, junto con sorteos de bicicletas y otros premios aportados por las instituciones participantes.

La iniciativa contará también con el acompañamiento de distintos ministerios provinciales, entre ellos el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación; Ministerio de Familia y Desarrollo Humano; Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes; y Ministerio de Salud.

Desde la organización señalaron que el objetivo principal es generar un espacio de encuentro entre la comunidad y las organizaciones civiles, promoviendo acciones solidarias y fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado y las ONG de San Juan.