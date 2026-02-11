La llegada de Lionel Messi marcó un antes y un después en la historia de Inter Miami. A casi tres años del arribo del capitán de la Selección Argentina, las Garzas atraviesan su mejor momento deportivo e institucional y lograron convertirse en la franquicia más valiosa de la Major League Soccer (MLS).

Tras conquistar la MLS Cup por primera vez en 2025, el conjunto de Florida dio otro salto, esta vez en el plano económico. Según el medio especializado Sportico, Inter Miami iniciará la temporada 2026 con una valuación estimada en 1.450 millones de dólares, cifra que lo posiciona en la cima entre las 30 franquicias de la liga estadounidense.

De esta manera, el equipo que tiene como figura al campeón del mundo superó a Los Ángeles FC, que quedó en el segundo puesto con un valor de 1.400 millones de dólares.

El crecimiento de Inter Miami fue impulsado por un incremento del 22% en su valoración durante 2025, muy por encima del 9% que registró el elenco californiano, que no pudo sostener el liderazgo en el ranking.

Más allá del éxito deportivo, otro factor determinante fue la construcción del nuevo estadio del club, que está próximo a inaugurarse este año y que potenciará los ingresos por sponsoreo, venta de entradas y eventos.

El top cinco de franquicias más valiosas lo completan Los Ángeles Galaxy (1.170 millones de dólares), Atlanta United (1.140 millones) y New York City FC (1.120 millones), este último también beneficiado por la futura inauguración de su nuevo recinto en 2027.

Actualmente, solo cinco equipos superan la barrera de los 1.000 millones de dólares de valuación en la MLS. La media de la liga se ubica en 767 millones, lo que representa un crecimiento del 5% respecto del año pasado y confirma el fuerte desarrollo del fútbol en Estados Unidos, ahora con Messi como gran motor de expansión.