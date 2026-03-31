Receta de soufflé de calabaza y queso sin harinas para el otoño

Con la llegada del otoño se produce "una explosión naranja" en la gastronomía debido a la versatilidad de los zapallos anco. Esta hortaliza, rica en fibra y antioxidantes, es la base de un soufflé liviano que rinde entre cuatro y seis porciones.

Para elaborarlo se requiere un zapallo de aproximadamente un kilo y medio, cuatro huevos, una cebolla grande o dos pequeñas, y entre 150 y 200 gramos de queso cremoso o por salut.

La receta permite variantes según el queso elegido; mientras el de cabra o azul otorgan carácter, opciones como el tybo o llanero brindan un sabor suave. Asimismo, se pueden sumar notas mediterráneas con albahaca, orégano o tomillo, o intensificar el bocado con pimentón, curry, canela o jengibre en polvo y rallado.

El proceso inicia horneando la calabaza condimentada y partida al medio durante 30 minutos. Para que resulte más sabrosa, conviene colocar la pulpa "boca abajo" sobre una fuente con un hilo de aceite.

Además, se recomienda "un tip: Pincharla con un tenedor para que la cáscara deje salir el vapor que desprende la pulpa al cocinarse ayuda a que quede más sabrosa". En paralelo, se debe saltear la cebolla picada fina en poco aceite, agregando sal al finalizar para lograr que se caramelice.

Una vez tierna la verdura, se extrae la pulpa con cuchara y se procesa con una minipimer junto a las cebollas, las yemas de los huevos y condimentos como pimienta o nuez moscada hasta obtener una textura lisa.

Por separado, se baten las claras a punto nieve con una pizca de sal y se integran con movimientos envolventes usando una espátula. Finalmente, la mezcla se vuelca en un molde aceitado, se cubre con cubos de queso y, opcionalmente, semillas de sésamo o de zapallo para dar un toque rústico. Tras otros 30 minutos de horno, el plato queda listo para servir.