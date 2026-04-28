En el marco de la apertura del Congreso Económico Argentino en ExpoEfi 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un balance descarnado sobre la coyuntura actual. El funcionario no esquivó los números negativos recientes, admitiendo que el dato de actividad económica de febrero “dio mal”, aunque contextualizó la caída señalando que el país venía de niveles de crecimiento excepcionales en sectores clave.

“No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”, afirmó Caputo ante el auditorio. En ese sentido, destacó el presente del agro, calificándolo como un "boom" de 160 millones de toneladas producto de la previsibilidad y las mejores perspectivas para el sector.

Inflación y proyecciones energéticas

Respecto al índice de precios, el ministro se mostró confiado en que el proceso de desinflación retomará su senda bajista este mes, tras el 3,4% informado por el Indec en marzo. “Lo que nos hace ser optimistas es que la tasa de interés baja y el tipo de cambio se mantiene estable. Esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome”, aseguró.

Caputo también puso el foco en el potencial exportador del país, proyectando números impactantes para la próxima década. Según sus estimaciones, entre energía y minería Argentina podría alcanzar un superávit de 511.000 millones de dólares hacia 2035. “No sé si se toma conciencia de los números que estamos hablando, es casi un Producto Bruto Interno”, subrayó.

Empleo, salarios y crédito

Durante su exposición, el titular de Hacienda defendió el desempeño del mercado laboral, asegurando que se crearon más de 300 mil puestos de trabajo respecto al año pasado. Si bien reconoció que el crecimiento se dio mayormente en el sector informal, ponderó la reciente ley de modernización laboral como el motor para la formalización futura.

En cuanto al bolsillo de los argentinos, explicó que el salario informal fue el que más le ganó a la inflación, mientras que en el sector registrado la situación es dispar según el indicador que se tome. Por otro lado, celebró que el crédito Pyme se encuentre en niveles récord (2,7% del PBI) y que los bancos hayan vuelto a volcar su liquidez al sector privado en lugar de financiar al Estado.

Inversiones y cambio de paradigma

Finalmente, Caputo destacó el interés de grandes inversores internacionales en el país, mencionando casos como el de Peter Thiel. Para el ministro, la llegada de estos capitales confirma una “transformación histórica”.

Con la mirada puesta en el corto plazo, anticipó el ingreso de nuevos proyectos de inversión por hasta 40.000 millones de dólares en las próximas semanas, enfocados principalmente en el sector de upstream, lo que permitiría una generación de divisas rápida para fortalecer las reservas del Banco Central.