La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció recomendaciones claras sobre el consumo de huevos y su impacto en la salud, despejando dudas sobre uno de los alimentos más discutidos en la nutrición. Según el organismo, una persona sana puede consumir hasta siete huevos por semana, es decir, aproximadamente uno por día, sin que esto represte un riesgo significativo.

El dato marca un cambio respecto de antiguas creencias que limitaban fuertemente su consumo por el colesterol. Estudios recientes demostraron que el colesterol presente en los huevos tiene un impacto menor en la sangre que otros factores, como las grasas saturadas de la dieta.

Sin embargo, la recomendación no es igual para todos. En personas con colesterol alto o enfermedades cardiovasculares, la OMS sugiere moderar la ingesta a entre tres y cuatro huevos por semana, como medida preventiva.

Más allá de la cantidad, los especialistas destacan que el huevo es un alimento de alto valor nutricional. Aporta proteínas de calidad, vitaminas y minerales esenciales, lo que lo convierte en un componente importante dentro de una dieta equilibrada.

Además, el impacto en la salud no depende solo de cuántos huevos se consumen, sino también de cómo se preparan y del contexto general de la alimentación. Cocinarlos sin exceso de grasas y acompañarlos con alimentos saludables es clave para potenciar sus beneficios.

En este escenario, la OMS insiste en un enfoque integral: más que eliminar alimentos, lo importante es mantener una dieta variada, equilibrada y adaptada a cada persona, donde el huevo puede formar parte sin riesgos cuando se consume con moderación.