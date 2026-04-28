Recetas de rellenos para tartas saladas que rinden toda la semana

Las tartas son un clásico que nunca falla porque permiten aprovechar ingredientes y adaptarse a lo que haya en la heladera. Uno de los mayores desafíos es evitar que la base se ponga blanda por el líquido del relleno. Para lograr una masa firme los expertos sugieren usar masa casera precocida o poner dos tapas de masa comprada tipo criolla. Otro secreto efectivo es espolvorear el fondo con pan rallado o harina de avena antes de armarla. Además, existe una solución que propone Jimena Monteverde para rellenos muy húmedos que consiste en "pincelar la masa con clara de huevo, precocinar la base y luego, poner el relleno y terminar".

Si buscás algo contundente, el relleno de carne rinde una tarta grande y requiere rehogar cebolla y morrón antes de sumar la carne picada y el puré de tomate. Se necesitan 400 gramos de carne, una cebolla grande, medio morrón y condimentos como pimentón y orégano. Al final se agregan dos huevos batidos pero es fundamental dejar enfriar un poco la mezcla antes de incorporarlos para mejorar la textura. El tiempo total estimado para esta preparación es de unos 40 minutos.

Para quienes prefieren vegetales, se puede rallar un zucchini, una zanahoria y una cebolla para saltearlos hasta que pierdan volumen. Este preparado rinde entre cuatro y seis porciones y se completa con dos huevos y queso rallado. Es importante cocinar las verduras unos minutos extra para evitar que la base de la tarta quede húmeda. La versión de jamón y queso utiliza 150 gramos de cada ingrediente cortados en cubos junto a 100 mililitros de crema de leche. En este caso se mezclan las yemas con la crema y se incorporan las claras batidas a nieve con movimientos envolventes.

Una vez listas, estas preparaciones se pueden guardar en el freezer ya cocidas o crudas y bien envueltas para que no tomen olor. Si se decide consumirlas después, el consejo es llevarlas directo al horno sin descongelar a temperatura media. No hay que excederse con la crema en el relleno de jamón para evitar que quede demasiado blando. Estas opciones resuelven las comidas de toda la semana con ingredientes accesibles y prácticos.