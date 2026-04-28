La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de la última fecha del Torneo Apertura 2026, una jornada clave que definirá la clasificación a la siguiente fase y las posiciones finales de cada zona.

El cierre del campeonato se disputará con varios partidos en simultáneo, una modalidad habitual en instancias decisivas para garantizar la transparencia deportiva, ya que muchos equipos llegan con chances de avanzar o quedar eliminados.

Según el cronograma oficial, los encuentros se distribuirán a lo largo de un mismo fin de semana, concentrando los duelos determinantes en franjas horarias compartidas.

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45 Unión – Talleres (Zona A)

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)

El Torneo Apertura 2026, que comenzó en enero, entra así en su etapa final con definiciones abiertas tanto en la pelea por la clasificación como en la ubicación en la tabla, aspectos que resultan clave de cara a los cruces eliminatorios.

Además, esta última fecha tendrá impacto directo en la tabla anual y en la lucha por los cupos a copas internacionales, lo que aumenta la expectativa en torno a cada partido.