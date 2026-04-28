Andrea Rincón contó a detalle cómo fue su encuentro íntimo con Messi

Andrea Rincón se sentó a charlar con Martín Cirio y no esquivó los temas espinosos que suelen rodearla. Al comenzar la entrevista de streaming, la actriz ya sabía que sus palabras generarían ruido y fue muy clara al decir "me van a dar por todos lados". Con ese tono despreocupado, retomó la historia de su supuesto encuentro con Lionel Messi, un tema que ya había causado polémica anteriormente y por el cual el futbolista la tiene bloqueada en las redes sociales.

Durante el ida y vuelta, el influencer le consultó sobre la relación del capitán con su esposa en aquel momento. Rincón fue tajante al afirmar que Messi "no le fue infiel a Antonela porque no estaba con ella ahí". En medio de este clima distendido, también hubo espacio para hablar del aspecto físico del deportista, ante lo cual ella respondió sin dudar confirmando que tiene un buen físico.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el condimento que le sumó a su relato sobre la influencia que tuvo en el rendimiento deportivo del diez. Recordó que en ese entonces ella no estaba del todo sobria y relató que "yo estaba con unas copitas de más y cuando lo vi le dije: mira que yo traigo suerte". Según su versión, esa advertencia se cumplió de inmediato en la cancha. "Al otro día metió un gol y dije este se creyó...", aseguró Andrea para explicar cómo vincula su presencia con el éxito del futbolista en aquel partido.