El fútbol sanjuanino ya tiene su gran cita para definir al segundo clasificado de la provincia al Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027. Las autoridades confirmaron que Colón Junior y Sportivo Desamparados se verán las caras en un duelo único que promete paralizar a los hinchas de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Unión, el único clasificado de Liga Sanjuanina.

El encuentro se disputará el próximo sábado 16 de mayo, a partir de las 16 horas, en el escenario máximo de la provincia: el Estadio San Juan del Bicentenario. Este partido definirá quién se queda con la plaza oficial para la competencia nacional, enfrentando a los dos equipos que quedaron a las puertas de la gloria en la temporada pasada.

Un duelo de subcampeones

La instancia clasificatoria surge del reglamento de la Liga, que estipula este cruce ya que ambos fueron los segundos mejores de cada certamen del año anterior y Unión fue supercampeón del Oficial 2025. En este caso, el Merengue llega como subcampeón del Torneo Apertura 2025, mientras que el Puyutano hace lo propio tras haber alcanzado la final del Torneo Clausura 2025.

Para Desamparados, esta situación es conocida. Es la segunda vez consecutiva que el "Víbora" debe disputar una final de este tipo; el año pasado cayó 2 a 1 ante Marquesado en la misma instancia, aunque luego terminó ingresando al torneo nacional mediante una invitación.

Presente de candidatos

El choque llega en un momento inmejorable para ambos equipos, que hoy son protagonistas directos en el torneo local. Sportivo Desamparados atraviesa un gran presente como puntero absoluto del actual Torneo Apertura con 31 puntos en trece partidos.

Por su parte, Colón Junior no se queda atrás. El equipo de la calle Sargento Cabral marcha en la tercera ubicación con 26 unidades, consolidándose como uno de los animadores del campeonato. Con este panorama, el Gigante de Pocito será testigo de una final de alto voltaje donde el fútbol sanjuanino pondrá en juego un boleto al sueño del ascenso.