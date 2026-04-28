El negocio millonario que perdería Tinelli tras confirmar a su nueva novia

La vida de Marcelo Tinelli dio un giro que nadie esperaba justo cuando la segunda temporada de su reality estaba por ver la luz. El conductor utilizó sus redes sociales para terminar con el misterio y blanquear su vínculo con Rossana Almeyda a través de un video, dejando atrás definitivamente su historia con Milett Figueroa. Sin embargo, este nuevo presente sentimental trajo un dolor de cabeza inesperado para la producción de su serie, ya que gran parte de lo filmado en Punta del Este gira en torno a su relación con la modelo peruana, quien ya no forma parte de su círculo íntimo.

El clima dentro del entorno del conductor es de absoluta tensión. La molestia familiar creció cuando Milett decidió contar públicamente la separación antes de que el programa se estrenara, rompiendo los tiempos planeados para el lanzamiento.

En el programa A La Tarde, el periodista Daniel Fava fue contundente sobre la postura de los hijos y allegados del animador al asegurar que "hay parte del clan que ya no quiere mostrarla a Milett". La situación parece no tener retorno y el panelista profundizó el concepto al decir que "hay parte del clan que ya no quiere mostrarla a Milett porque ya no existe en la familia".

Este quiebre genera un problema técnico y narrativo difícil de resolver. La presencia de la peruana fue el eje central de la primera parte del show y ahora su figura resulta incómoda para los protagonistas. Aunque circulan rumores sobre posibles intentos de edición para borrarla de las imágenes, la tarea resulta casi imposible por el peso que tuvo en el rodaje.

El material acumulado es valioso porque también retrata momentos íntimos como la despedida de su casa de verano y los conflictos por las denuncias contra Juanita, pero hoy el estreno de Los Tinelli camina por la cuerda floja debido a esta trama que quedó totalmente desactualizada.