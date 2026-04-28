La Fórmula 1 decidió eliminar una de las “rarezas” reglamentarias que había generado polémica en el inicio de la temporada 2026, especialmente durante las sesiones de clasificación. La medida apunta a corregir distorsiones en el rendimiento de los autos vinculadas al uso de la energía eléctrica.

El cambio se centra en la gestión energética de los monoplazas, un aspecto clave del nuevo reglamento técnico. Según se definió en la previa del Gran Premio de Miami, se introducirán ajustes para evitar situaciones que perjudicaban el rendimiento de los pilotos en momentos decisivos.

Uno de los casos que expuso el problema fue el del piloto de Ferrari, Charles Leclerc, quien se vio afectado en clasificación por el funcionamiento del sistema. Una variación en la aceleración reinició el algoritmo del auto, provocando un consumo extra de energía en una parte del circuito y menor potencia en la recta principal.

Este tipo de situaciones generó críticas dentro de los equipos, ya que el rendimiento no dependía únicamente del piloto o la estrategia, sino de un comportamiento técnico poco previsible del reglamento. Por eso, la FIA y las escuderías acordaron introducir modificaciones para normalizar el funcionamiento.

El ajuste forma parte de una serie de cambios más amplios en la temporada 2026, que ya había sido cuestionada por sus nuevas reglas sobre energía y rendimiento. La intención es recuperar un equilibrio donde la clasificación vuelva a reflejar mejor el desempeño real de los pilotos y sus autos.

Con esta decisión, la Fórmula 1 busca dejar atrás una normativa que generaba efectos inesperados y avanzar hacia un sistema más claro, competitivo y comprensible tanto para los equipos como para los espectadores.