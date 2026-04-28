Cómo hacer huevos endiablados en menos de 30 minutos

Los huevos endiablados se consolidan como una opción práctica, rápida y sabrosa para resolver una comida o entrada en pocos minutos. Este clásico de la cocina estadounidense se puede preparar en menos de 30 minutos y no requiere experiencia previa ni ingredientes complejos.

Ingredientes

6 huevos

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de mostaza (puede ser Dijon o común)

1 cucharadita de vinagre o jugo de limón

Sal y pimienta a gusto

Pimentón (dulce o picante) para espolvorear

Opcional: ciboulette o perejil picado

Preparación

Colocá los huevos en una olla con agua fría y llevá a hervor. Una vez que el agua hierva, contá 10 minutos para que queden duros.

Retiralos y pasalos a un bowl con agua fría o con hielo para cortar la cocción. Esto también ayuda a pelarlos más fácil.

Pelá los huevos y cortalos al medio a lo largo. Retirá con cuidado las yemas y colocalas en un bowl.

Pisá las yemas con un tenedor hasta que queden bien desgranadas. Sumá la mayonesa, la mostaza y el vinagre o limón. Mezclá hasta lograr una pasta cremosa.

Salpimentá a gusto y probá. Si te gusta más intenso, podés agregar un poco más de mostaza o una pizca de picante.

Con una cuchara o manga, rellená las claras con la mezcla de yema.

Terminá con una pizca de pimentón por arriba y, si querés, un poco de ciboulette o perejil para darle frescura.

Aunque no son tradicionales en Argentina, los huevos endiablados ganan cada vez más lugar en reuniones informales, picadas o brunch, gracias a su versatilidad y a que pueden adaptarse con distintos ingredientes según el gusto.