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Sociedad > Cocina
Cómo hacer huevos endiablados en menos de 30 minutos
POR REDACCIÓN
Hace 1 hora
Los huevos endiablados se consolidan como una opción práctica, rápida y sabrosa para resolver una comida o entrada en pocos minutos. Este clásico de la cocina estadounidense se puede preparar en menos de 30 minutos y no requiere experiencia previa ni ingredientes complejos.
Ingredientes
- 6 huevos
- 3 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza (puede ser Dijon o común)
- 1 cucharadita de vinagre o jugo de limón
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón (dulce o picante) para espolvorear
- Opcional: ciboulette o perejil picado
Preparación
- Colocá los huevos en una olla con agua fría y llevá a hervor. Una vez que el agua hierva, contá 10 minutos para que queden duros.
- Retiralos y pasalos a un bowl con agua fría o con hielo para cortar la cocción. Esto también ayuda a pelarlos más fácil.
- Pelá los huevos y cortalos al medio a lo largo. Retirá con cuidado las yemas y colocalas en un bowl.
- Pisá las yemas con un tenedor hasta que queden bien desgranadas. Sumá la mayonesa, la mostaza y el vinagre o limón. Mezclá hasta lograr una pasta cremosa.
- Salpimentá a gusto y probá. Si te gusta más intenso, podés agregar un poco más de mostaza o una pizca de picante.
- Con una cuchara o manga, rellená las claras con la mezcla de yema.
- Terminá con una pizca de pimentón por arriba y, si querés, un poco de ciboulette o perejil para darle frescura.
Aunque no son tradicionales en Argentina, los huevos endiablados ganan cada vez más lugar en reuniones informales, picadas o brunch, gracias a su versatilidad y a que pueden adaptarse con distintos ingredientes según el gusto.
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