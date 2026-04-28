La torta arco iris se convirtió en una de las preparaciones más elegidas para celebraciones por su impacto visual y su sabor clásico. Con una base de bizcochuelo y capas de colores, se puede hacer en casa siguiendo una serie de pasos simples y con ingredientes accesibles.

Ingredientes:

300 g de harina 0000

300 g de azúcar

200 g de manteca a temperatura ambiente

4 huevos

200 ml de leche

1 cucharada de esencia de vainilla

1 cucharada de polvo de hornear

Colorantes comestibles (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta)

Para el relleno y cobertura:

9. 500 ml de crema de leche

10. 4 cucharadas de azúcar impalpable

11. 1 cucharadita de vainilla

Preparación:

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar varios moldes del mismo tamaño (o usar uno e ir horneando por tandas). Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y clara. Agregar los huevos de a uno, integrando bien después de cada incorporación. Sumar la vainilla y luego incorporar la harina tamizada con el polvo de hornear, alternando con la leche, hasta lograr una masa homogénea. Dividir la preparación en 6 partes iguales y teñir cada una con un color distinto, mezclando bien hasta que queden tonos intensos. Verter cada mezcla en los moldes y hornear durante 12 a 15 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Dejar enfriar completamente. Batir la crema con el azúcar impalpable y la vainilla hasta que esté firme. Armar la torta colocando una capa de bizcochuelo, un poco de crema, y así sucesivamente hasta terminar. Cubrir toda la torta con crema y, si querés, decorar de forma simple para que la sorpresa quede adentro.

El resultado es una torta vistosa, ideal para cumpleaños o eventos, que combina una preparación accesible con un fuerte impacto visual, convirtiéndose en una de las opciones más populares dentro de la pastelería casera actual.