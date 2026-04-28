Una ex Gran Hermano contó el infierno que vivió con su marido violento

Romina Orthusteguy y Eduardo Carrera iniciaron su historia en el año 2003 dentro de Gran Hermano y como fruto de esa relación tuvieron una hija de quien el hombre nunca se habría hecho cargo. El vínculo entre ambos continuó un tiempo más tras la salida del certamen pero el final fue conflictivo. Recientemente la mujer entró en un estado de shock al ver que su ex pareja regresaba a la televisión para participar en la Generación Dorada.

Según contó Romina, después, vivió reiteradas situaciones de violencia de género. Esta situación se vuelve más compleja debido a que el padre se ausentó de la crianza de su hija a quien solo vio en el momento del nacimiento y en una única ocasión posterior.

A través de la información compartida por Ángel de Brito se supo que una de las cosas que cuenta es que todo comenzó dentro de la casa de Gran Hermano. Al analizar su pasado Romina confirmó que vivió reiteradas situaciones de violencia de género. En su proceso de sanación siente ella, viéndolo a la distancia, que se dejaron pasar muchas situaciones de violencia dentro de la casa. La ex participante aclaró que no juzga lo que hicieron, pero sí lo resignificó cuando lo pasó dentro de su domicilio.

La decisión de exponer estos hechos dolorosos surgió al ver la actitud del concursante en la pantalla actual. Lo que la animó a hablar es que haya entrado a la casa de Gran Hermano e ignore a su hija. Este comportamiento televisivo hirió los sentimientos de la joven ya que la chica se sintió públicamente humillada porque no la menciona ni la reconoce.