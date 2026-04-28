El guiño de Paulo Dybala que ilusionó a todos los hinchas de Boca

La posibilidad de ver a Paulo Dybala con la camiseta azul y oro volvió a cobrar fuerza y generó una verdadera revolución en las redes sociales. En una charla íntima con el Pollo Álvarez para su programa de YouTube llamado Lo del Pollo, el delantero se sinceró sobre la insistencia constante de su círculo más cercano.

Este nuevo capítulo se dio poco después de que Oriana Sabatini visitara la Argentina y hablara en LAM sobre el futuro de su marido. La actriz y escritora fue contundente respecto al acompañamiento en pareja al expresar que "La carrera del futbolista es muy corta y yo le digo que haga lo que quiera. Lo apoyaré a donde decida irse".

La partida de Leandro Paredes y Camila Galante de Italia dejó un vacío que todavía influye en los pensamientos del jugador. Según relató el propio Dybala, "Cuando Leandro y Camila se fueron de Italia fue muy triste para nosotros por la relación que compartimos. Entonces, ellos insisten mucho en la cuestión".

El futbolista incluso compartió una anécdota sobre una imagen suya con la ropa de Boca que circuló y generó bromas internas. Al respecto, recordó que "Ellos mandaban la foto al grupo preguntando si era real o IA. Estaría bueno, los extrañamos mucho a ellos, pero nunca sabés qué podría pasar".

A pesar del cariño por sus amigos y la chance de un regreso al país, su presente sigue ligado a la capital italiana. Dybala admitió que "Leandro Paredes y Camila Galante insisten mucho con la cuestión de Boca. Estaría bueno, los extrañamos mucho a ellos, pero nunca sabés qué podría pasar".

Si bien dejó una puerta abierta a futuro, también se encargó de remarcar su obligación actual respondiendo entre risas que "Hoy juego para la Roma y tengo que defender esta camiseta. Nunca sabés qué puede pasar". El vínculo de amistad parece ser el motor principal de un posible pase, ya que concluyó que "Tenemos una amistad increíble y nos gustaría pasar más momentos con ellos. Así que veremos".