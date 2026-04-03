Gloria Carrá contó cómo es el trastorno que sufre por el que no reconoce rostros

Gloria Carrá compartió públicamente en el programa Otro día perdido su experiencia con la prosopagnosia, un déficit neurológico que le impide reconocer rostros, incluso de personas cercanas. La actriz explicó que esta condición genera que el cerebro no pueda "ordenar" una cara, provocando confusiones en su vida social y laboral. Según detalló la artista, no se trata de un problema visual o de memoria de nombres, sino de una dificultad específica para procesar las facciones humanas.

Desde el punto de vista médico, el trastorno ocurre por una anomalía en el hemisferio derecho del cerebro, específicamente en la unión de los lóbulos temporal y occipital. Esta falla puntual en la integración de los rasgos faciales puede ser congénita o adquirida mediante una lesión neurológica posterior. Debido a esta imposibilidad de reconocimiento, quienes sufren la condición suelen desarrollar sistemas de identificación alternativos guiándose por el peinado, la vestimenta o el tono de la voz.

Carrá describió las complicaciones que enfrentó durante la escolaridad de sus hijas, donde le resultaba casi imposible identificar a los docentes u otros padres. Al respecto, la actriz relató que "reconocía a dos o tres porque algunos se te hacen más familiares, pero a los demás me costaba mucho". También recordó la ansiedad que sentía en los cumpleaños infantiles, ya que la similitud que percibía en los rasgos le dificultaba identificar a qué padre debía entregar cada niño al finalizar el evento.

En entornos concurridos, la actriz mencionó que puede llegar a saludar a una misma persona varias veces sin notarlo, lo que suele interpretarse erróneamente como distracción o falta de interés. Durante su testimonio, Carrá señaló que el actor y director Rafael Spregelburd le confirmó sufrir este mismo trastorno. Asimismo, mencionó que a nivel internacional el caso más conocido es el de Brad Pitt, quien ha manifestado las complicaciones que este déficit le genera en eventos sociales.