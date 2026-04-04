Quién es el famoso "superhéroe" que confesó su sueño de vivir en Argentina

El famoso actor que alcanzó el éxito mundial con Crepúsculo y Batman generó una revolución total al confirmar su deseo de instalarse en el país. En medio de la promoción de su nueva película titulada The Drama, la cual protagoniza junto a Zendaya, el artista no dudó en posicionar a la capital argentina entre sus lugares predilectos del mundo.

Al respecto, Robert Pattinson aseguró que me gusta la primavera de París, amo Nueva York, amo Buenos Aires y creo que siempre digo que voy a vivir en Buenos Aires por un tiempo. Esta fuerte conexión con la ciudad no es nueva, ya que el intérprete recorrió las calles porteñas en marzo de 2023 cuando acompañó a su pareja Suki Waterhouse durante sus actuaciones musicales.

Por otro lado, el domingo 29 de marzo se produjo un encuentro de alto impacto en Italia durante la avant premiere del film dirigido por Kristoffer Borgli. Allí, Paulo Dybala y Oriana Sabatini posaron junto al actor y compartieron la imagen en redes sociales tras disfrutar un día de sol con su hija recién nacida Gia. El futbolista de la Roma mostró detalles de su vida cotidiana y capturó la atención de todos sus seguidores con la presencia de la estrella de Hollywood en el evento.