Revelaron que Grego Rosello hizo echar a un famoso de Telefe: quién es

Se dio a conocer un fuerte escándalo que sacude el mundo de la televisión y el streaming. Pilar Smith sorprendió este miércoles 1 de abril al revelar en el ciclo LAM de América TV que Grego Rossello habría sido el responsable directo de la salida de Nacho Castañares del stream de Telefe.

La periodista comenzó explicando me enteré que desafectaron a mucha gente y sumó que llegó Grego Rossello y bastantes personas se quedaron sin trabajo, pasó la escoba, porque no solo llegó al streaming como figura, sino que está comandando la parte de programación.

Al detallar las bajas, Smith mencionó que Juanqui Jurado, gran productor, afuera, otras productoras, Vanesa y Agustina, afuera, y que tampoco le renovaron a Priscila Crivocapich y a Nacho Castañares dicen que también lo limpió Grego. Mientras el ex participante ahora formará parte de La Casa del Stream, la angelita advirtió que Rossello lo va a salir a desmentir, ya sabemos, pero hay mucha gente que está enojada al día de hoy y le dieron los nombres porque gente del stream le dice que no están contentos con lo que está haciendo Grego.

Ante las acusaciones, el conductor contactó a Fefe Bongiorno para aclarar que yo soy asesor y recomendé gente para contratar, asegurando que es imposible que yo haya rajado a alguien porque ese no es su rol, así que está completamente errado. Pilar Smith le respondió que todas las personas con las que hablé y que acababa de nombrar creen que las rajaste vos, así que yo di esa información. Finalmente, la periodista le sugirió que no tenés que hablar conmigo, tenés que hablar con estas personas porque las escuchó muy mal.