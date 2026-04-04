Quién es la famosa que se disfrazó de porrista para cumplir la fantasía de su pareja

En el streaming de Telefe se vivió un momento de alto impacto cuando Mica Viciconte hizo una confesión inesperada sobre su vida íntima con Fabián Cubero. Ante la pregunta sin filtro de Anna Del Boca sobre los disfraces eróticos, la pareja del exfutbolista contó su experiencia personal.

Al referirse a su colección, la mujer reveló que "tengo un cajón gigante, desde uno que parezco un matambre hasta lo que quieras". En ese contexto, recordó la vez que decidió cumplirle una fantasía a Poroto tras tomar una copa de vino y se animó a vestirse de porrista. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y la modelo admitió que "me sentía un choripán, te lo juro".

El look incluía una pollera tableada y un top, mientras que para completar la escena ella relató que "me hice dos colitas y con un chupetín en la mano". A pesar de que el deportista la esperaba sentado en un sillón, ella sintió mucha vergüenza al salir del baño y nada salió como imaginaba.

Sobre el desenlace de la noche, la protagonista sentenció que "esa vez fue la última. O sea, debut y despedida con los disfraces sexys. Este de porrista era medio baratón". Más allá del intento fallido, ella defendió la innovación en la alcoba asegurando que "me parece que después de un par de años tenés que jugar un poco". Finalmente, sobre las preferencias para su marido, bromeó al decir que "yo le dije que se ponga un elefantito, esas cosas".