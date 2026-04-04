Quién es la famosa que confirmó su noviazgo con un millonario empresario

Estalló una bomba informativa sobre la vida sentimental de Marcela Tauro. Tras un largo hermetismo, Juan Etchegoyen anunció en su columna El rincón del chisme de Infobae en Vivo que "vamos a presentar al nuevo novio de Marcela Tauro, que hasta acá no se sabía quién era. Es un empresario automotriz. Entre 55 y 60 años tiene. Se llama Leopoldo Arancibia. El apodo es Polo".

La primicia surgió luego de que la periodista confesara en Intrusos que "estoy conociendo a alguien" aunque aclaró inmediatamente que el sujeto "no es del medio" para evitar el asedio de la prensa.

Según Etchegoyen, la pareja ya lleva tres meses de relación y "es inminente el blanqueo", pero lanzó un dato inquietante al asegurar que a Leopoldo "le gustan las famosas" sugiriendo antecedentes con otras figuras del espectáculo. Este presente de la panelista se da tras la ruptura con Martín Bisio, de quien se separó el año pasado luego de ocho años de noviazgo.

Al recordar aquel final, Tauro admitió que "hubo mucho amor" pero reconoció que la logística fue imposible porque "él se fue a vivir a Rosario y yo me quedé en Buenos Aires. La distancia no ayudó". Asimismo, la histórica integrante de América TV explicó que "estábamos en distintas etapas de la vida" y que la decisión de cortar se tomó de forma madura porque "hubo momentos en que sentíamos que no podíamos seguir, pero preferimos terminar bien".