Netflix anunció la serie de comedia protagonizada por Caro Pardiaco

Netflix revolucionó las redes al confirmar el lanzamiento de Carísima con Caro Pardíaco como protagonista absoluta. El personaje que nació en Cualca y explotó en Olga llega al streaming con una historia producida por Labhouse donde la empresaria de la noche sufre una crisis existencial antes de cumplir 30 años.

Mientras intenta organizar la fiesta más zarpada de su historia aparece Leo, un psicópata con múltiples personalidades que pone en riesgo su vida e identidad. Esta producción de diez episodios de diez minutos representa el primer formato de serie corta de Netflix Argentina.

El elenco cuenta con figuras como Gastón Pauls, Malena Pichot, Dario Sztajnszrajber, Charo López y Julián Lucero entre otros nombres destacados. Julián Kartún, creador del personaje e hijo del dramaturgo Mauricio Kartún, tiene una extensa carrera que incluye haber interpretado a Luis Alberto Spinetta.

El actor confesó que la idea nació de las amigas de su hermana, cuya manera de hablar sin ningún contenido le llamaba la atención. Tras liderar la banda El Kuelgue y pasar por Peligro Sin Codificar, el artista alcanzó un pico de masividad en 2024 dentro del programa Se extraña a la nona junto a Yayo Guridi.