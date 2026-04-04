Por qué quieren echar a Evangelina Anderson de su trabajo en Telefe

Se conoció que Evangelina Anderson se sumó a Cortá por Lozano como panelista tras su paso por MasterChef Celebrity. Adrián Pallares aseguró en Intrusos por América TV que la modelo estaría agarrando la valijita y yéndose del programa de Vero Lozano.

Por su parte, Daniel Ambrosino explicó que por lo pronto, la valijita la está haciendo porque se va de vacaciones, agregando que Evangelina se toma vacaciones la semana que viene, ahora la cuestión es si vuelve o no después.

El periodista comentó que según lo que estuve hablando con varios productores de Telefe, me dijeron que van a aprovechar para ver otros panelistas, citando el ejemplo 1, Gastón Trezeguet, que puede hablar de Gran Hermano. Se informó que muchos de los productores no estarían contentos con su participación porque no se mete tanto con los temas, no está muy informada de ciertas cuestiones y eso se nota en pantalla. Ambrosino concluyó que la decisión va a ser cuando vuelva de vacaciones que va a haber una reunión de producción.

Durante la ausencia de la panelista en la entrevista a Ian Lucas, Verónica Lozano dijo que estaba de viaje, aunque Ángel de Brito contó que la producción le pidió no asistir. La protagonista aseguró que ellos me pidieron que arregle por un año y como yo no estaba convencida probé dos semanas y al final hace más de un mes que estoy acá. Respecto a sus días libres, ella explicó que como terminé MasterChef y yo quería unos días de vacaciones, las pedí, pero finalmente no me pude organizar con mis hijos. Finalmente, Anderson confesó que no pude viajar, se los dije y esos días me dijeron que no venga.