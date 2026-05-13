Renunció Belén Barboza a la Secretaría de Turismo de San Juan

Este miércoles, se confirmó una noticia que sacudió el organigrama del Poder Ejecutivo provincial. Belén Barboza, quien se desempeñaba como secretaria de Turismo de San Juan, presentó su renuncia formal al cargo y utilizó sus redes sociales para despedirse de la gestión y de la comunidad. "Elijo priorizar mi tranquilidad, mis convicciones y camino personal", expuso.

La funcionaria, que formaba parte del equipo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, agradeció profundamente al gobernador Marcelo Orrego por la oportunidad de liderar una actividad para la cual se formó profesionalmente. En su misiva, Barboza destacó que su paso por la función pública, tanto en la Secretaría como en su etapa previa como concejal, estuvo marcado por el intento de estar cerca de cada pedido de los vecinos.

Prioridades y convicciones

En un tramo personal de su publicación, la ahora exfuncionaria reflexionó sobre los motivos de su alejamiento. "A veces las decisiones más difíciles son también las más necesarias", señaló, y agregó que en esta etapa elige priorizar su tranquilidad, sus convicciones y el camino personal que desea construir de aquí en adelante.

Barboza aseguró irse con la certeza de haber actuado con honestidad y compromiso, valores que atribuyó a la enseñanza de sus padres. Asimismo, dedicó un párrafo especial a los vecinos de Pocito, su departamento, a quienes agradeció por el cariño y el respeto brindado durante estos años de exposición pública.

El futuro de la Secretaría

A pesar de su salida, la exsecretaria remarcó que seguirá presente desde su lugar como vecina y amiga de su comunidad. Por su parte, el Ejecutivo provincial deberá definir en las próximos horas quién tomará las riendas de la Secretaría de Turismo para dar continuidad a los proyectos de promoción y desarrollo que la provincia mantiene en agenda.

La renuncia de Barboza cierra un ciclo importante en una de las carteras con mayor visibilidad del gabinete, dejando un mensaje de gratitud hacia su equipo de trabajo y hacia quienes confiaron en su gestión desde el primer día.