En una audiencia de juicio abreviado realizada este 11 de mayo de 2026, la Justicia sanjuanina condenó a Maximiliano Ariel Pacheco Cortéz, de 21 años, por una serie de ataques violentos cometidos contra su expareja en el departamento Rawson.

Los hechos se remontan al pasado 21 de diciembre de 2025, cuando el sujeto se presentó en el domicilio de la víctima, ubicado en la Villa Cenobia Bustos. En medio de una escena de celos, Pacheco Cortéz le propinó un puntapié en la pierna derecha y, utilizando un cuchillo que encontró en la vivienda, la amenazó de muerte antes de retirarse.

Días después, el 29 de diciembre, el agresor regresó a la casa de la mujer para amenazarla nuevamente, esta vez por conflictos vinculados a la visita del hijo menor de edad que tienen en común. Ante la gravedad de la situación, la víctima radicó la denuncia en la Unidad Fiscal CAVIG.

Allanamiento y detención

Tras la denuncia, los representantes fiscales solicitaron el allanamiento de la morada y la inmediata detención de Pacheco Cortéz. La medida se concretó a principios de este año, quedando el joven bajo prisión preventiva hasta la resolución del caso.

Durante la audiencia celebrada este miércoles, el imputado aceptó su responsabilidad penal en los delitos de amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones leves agravadas por el vínculo, todo cometido en un contexto de violencia de género.

Pena única y traslado al Penal de Chimbas

La sentencia final para el joven fue de un año de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, dado que el imputado ya registraba una condena anterior de tres meses por un delito de robo en Flagrancia, el magistrado procedió a revocar la condicionalidad de dicha pena.

En consecuencia, se le impuso una pena única de un año y tres meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Además, se ordenó que continúe detenido bajo prisión preventiva hasta que la condena quede firme.