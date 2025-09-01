El Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, ubicado en Sarmiento 21 (sur) en Capital, programó una serie de actividades culturales y educativas para el mes de septiembre, en el marco de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento.

Entre las propuestas destacadas se encuentran las clases de folklore para adultos mayores, que se realizarán los lunes y miércoles del mes a las 16.00 horas. Asimismo, desde el 1 de septiembre estará disponible la muestra "Sarmiento, su legado", una instalación con dioramas que rescatan la figura del prócer como educador, visible en horario de apertura del museo.

Los martes de septiembre, de 17.00 a 19.00 horas, se desarrollará el Club de Lectura Ratones de Biblioteca, un espacio inclusivo para fomentar la lectura comunitaria. Los jueves, a las 16.00 horas, se ofrecerán visitas guiadas bajo el título "Habla el Monumento", centradas en la muestra temporaria "La Casa cuenta su Historia. Sus patios".

Durante los fines de semana se llevará a cabo el ciclo "Educando al Soberano", con charlas y talleres inspirados en el pensamiento sarmientino. Entre ellas, se destacan talleres de educación emocional, un ateneo literario, charlas sobre construcción de ciudadanía y un taller intensivo de inteligencia artificial para docentes.

El 6 de septiembre, de 16.00 a 18.00 horas, se realizará la visita guiada "Sarmiento también fue niño", dirigida al público infantil y familiar. El 11 de septiembre, a las 10.00 horas, se conmemorará el 137° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento con un acto formal.

El 18 de septiembre, a las 18.00 horas, tendrá lugar el conversatorio "Comunicamos patrimonio", donde se presentará el periódico "Defensor de la Carta de Mayo", impreso en 1825. El 20 de septiembre, a las 20.00 horas, se realizará "Una noche en el museo", una experiencia nocturna con recorridos a la luz de las velas (actividad arancelada con cupos limitados).

El 26 de septiembre, a las 18.00 horas, se presentará el libro "Huellas, una novela biográfica de José María de los Ríos", de la profesora Alejandra Villagra.

Durante todo el mes, se exhibirá la exposición temporaria "La Casa cuenta su historia. Sus patios", que incorpora recursos de realidad aumentada. También se dispondrá de un espacio de "Mate y Lectura en el Patio de Parras" los fines de semana, junto con una búsqueda del tesoro para explorar la historia del prócer de manera lúdica.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Paz (21 de septiembre), se invita a la comunidad a participar en la iniciativa "Nuestras mil grullas por la paz", ornamentando el monumento con grullas de papel.