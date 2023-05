Un motociclista sanjuanino sufrió un gran susto cuando se trasladaba por las calles del microcentro de la provincia. El hombre quedó enganchado con unos cables que estaban caídos y terminó desparramado sobre el asfalto. Tras la caída, quedó con su tobillo izquierdo hinchado.

Según el relato que brindó Darío Fernández a DIARIO HUARPE, la caída se produjo en la tarde de este último martes, cuando se trasladaba en su moto de este a oeste por Avenida Ignacio de la Roza, a pocos metros de calle Las Heras. “Unos metros antes estaba la Policía realizando un operativo, a mí no me frenaron, pero por culpa del cable terminé cayendo al asfalto unos metros después”, explicó.

Es que de acuerdo al relato del motociclista, el cable colgaba de uno de los árboles y por ello él trató de esquivarlo. Sin embargo pasó todo lo contrario y el mismo se le enganchó de la movilidad. Esto ocasionó que primero se le mueva la moto y al tratar de enderezarla, cayó violentamente sobre el asfalto.

“Por suerte no venía nadie de atrás porque si hubiese venido un auto, me llevaba puesto y quizás no la hubiese podido contar”, agregó Fernández. Los efectivos policiales que estaban lo ayudaron para levantarse y le recomendaron que tome imágenes, así realizaba la denuncia correspondiente. Debido al golpe duro que se dio con el asfalto, el motociclista terminó con el tobillo izquierdo hinchado.

"Estoy evaluando en hacer la denuncia contra el municipio por el cable que estaba colgado", cerró.