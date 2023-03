Luego de conocer el fallo del Tribunal de Impugnación, la defensa de Patricia Coria, dueña de la estética “Eros For Men”, mostró su malestar con la decisión judicial y argumentó que la misma busca contentar a la opinión pública.

La dueña de la estética “Eros For Men”, Patricia Coria de 59 años, fue condenada a cuatro años de prisión por promover y facilitar la prostitución de una de sus empleadas con el objetivo de explotarla económicamente. La acusación se basa en el hecho de que Coria se quedaba con el 70% de los ingresos generados por los masajes sexuales que ofrecía la empleada en su local, ubicado en la calle 25 de Mayo y Mendoza.

En dos oportunidades anteriores, la defensa de Coria apeló la decisión sin obtener resultados positivos y el martes pasado volvió a recibir una negativa. Esta vez por parte del Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Ana Lía Larrea, Daniel Guillén y Benedicto Correa, que confirmaron la condena dictada el 4 de octubre del año pasado.

DIARIO HUARPE dialogó con el abogado defensor de la esteticista, Nicolás Fiorentino, quien expresó: “No estamos conformes con la decisión del tribunal de impugnación, hay aspectos que no fueron tenidos en cuenta y hay consideraciones de los magistrados que exceden a la acusación fiscal”.

“No hay pruebas de que haya existido ejercicio de la prostitución por parte de la denunciante, solo toman en cuenta el testimonio de otras personas ajenas a la denuncia. La propia denunciante afirmó no haber sido obligada a realizar prácticas sexuales”, afirmó Fiorentino.

A su vez, aseguró que no hay ningún testigo que acredite que haya pagado por servicios sexuales, ni tampoco nadie que afirme haber visto este tipo de prácticas en el local. Es por ello que la defensa considera que están dejando de lado los principios de inocencia y de la duda.

“Sin dudas la opinión pública influye en la decisión. Entiendo que el tribunal se sienta comprometido con la sociedad, pero no pueden dejar de lado los aspectos técnicos. La ley exige que haya certezas y en este caso no las hay, no existen pruebas fehacientes de que se haya ejercido la prostitución”, aseguró el abogado.

Por otra parte, explicó que pese a que su defendida fue condenada, sigue en libertad porque la sentencia no está firme. Mientras esté abierta la vía recursiva y existan instancias de impugnación, ella mantiene la presunción de inocencia.

En este sentido, explicó: “Coria se ha presentado a cada uno de los requerimientos y ha estado a disposición de la justicia. Tampoco existe ningún riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa y es por ello también que mi defendida continuará en libertad”.

Al ser consultado sobre cuáles son los próximos pasos a seguir por parte del equipo que defiende a la empresaria condenada, Fiorentino expresó: “Nuestra próxima estrategia será acudir a la vía de casación y en caso de no prosperar por ese camino, llegaremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si fuera necesario”.