Con una numeración de pruebas y evidencias, que incluye videos y hasta un audio de un llamado al 911, desmintieron al hijo de un juez, Juan Pablo Echegaray, implicado en el caso de Lucía Rubiño. El joven había asegurado, en resumen, que no había corrido picadas la noche que un auto atropelló y mató a la adolescente. Sin embargo, desde el entorno de la familia de la víctima y el abogado querellante, Marcelo Fernández, no creen lo mismo.

El lunes 13 de mayo de 2024, el joven se presentó espontáneamente en la Unidad Fiscal Delitos Especiales y declaró ante el fiscal ayudante Pablo Orellano, acompañado de su abogada Sandra Leveque. En su declaración, que duró como una hora y media y dejó una foja de nueve páginas, aseguró que estuvo en el barrio Profesional aquella noche de la tragedia, aunque negó haber participado de las picadas de autos que se originaron aquella noche previamente.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Marcelo Fernández, abogado querellante, dijo "para mí es una estrategia de defensa. Es válida, pero las evidencias que hay en el legajo fiscal lo desmienten. Él estuvo en el barrio corriendo entre la 1.25 y la 1:35 horas".

Consultado si se lo pude denunciar por falso testimonio, el letrado advirtió que "no, porque es un imputado, lo cubre el artículo 18 de la Constitución Nacional, puede en su indagatoria mentir o callar".

Por otra parte, el abogado validó una publicación realizada desde la cuenta de Instagram "Justicia por Lucia", donde enumeran las aparentes pruebas que complicarían a Echegaray.

“Desmentimos a Echegaray con evidencia”, con ese título empezó un posteo en Instagram la cuenta llamada Justicia por Lucía. “El día del hecho, a la 1:30 horas, se identifica una camioneta corriendo picadas. Echegaray, en su declaración espontánea, manifestó que la misma pertenecía a otro individuo, ya que él nunca realizó pruebas de velocidad”, relatan en la primera imagen, una suerte de diapositiva de exposición. Y realizan una comparación que concluye en que la camioneta de una persona de apellido Gallardo, mencionada por Echegaray en su declaración, es la misma que la camioneta del imputado.

Luego, en la publicación dan a conocer un audio de un llamado al 911 a la 1.31 am que menciona el número de una patente, la que pertenece a la camioneta de Echegaray y publican un video que registra el paso de Echegaray con su camioneta por el barrio Profesional a las 1.28 am, “destruyendo su coartada”, ya que el joven señalaba que tenía un video de las cámaras de seguridad de un kiosco que registra su presencia a las 1.30 am.

Para finalizar, la publicación menciona con otro título las “pruebas adicionales”. “Proveemos más evidencia de cámaras de seguridad que muestran que efectivamente su camioneta era la que circulaba a altas velocidades entre la 1:25 am y las 1.35 am. Esto no solo demuestra que efectivamente era éI quien hacía pruebas de velocidad a esa hora, sino que Echegaray miente. Su comportamiento evidencia un desprecio al sistema de justicia y a la vida humana”, cerraron.