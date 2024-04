Con una suelta de globos y colocando su canción favorita, los alumnos del Colegio Integral de San Juan le rindieron un homenaje a Lucía Rubiño, la joven que murió hace seis meses producto de un siniestro vial, siendo esta embestida por un auto. Los chicos de la promo '24 realizaron la presentación de su campera y este año habría sido en el que Lucía se egresaría de colegio.

La campera quedó enmarcada y estará momentáneamente en el colegio al que asistía la menor fallecida.

Los alumnos celebraron su último año del secundario con la presentación y realizaron una coreografía alegre, en el que incluyeron en la escena la campera de Lucía, que está enmarcada. Posteriormente, llegó el momento emotivo en el que colocaron la canción "Sirenas" del artista Taburete, la canción favorita de Lucía, mientras hicieron una suelta de globos blancos en homenaje a la joven fallecida hace seis meses.

Las amigas y compañeras de Lucía Rubiño le rindieron este homenaje.

Los familiares de la joven fallecida no pudieron asistir al evento, pero mandaron sus saludos y agradecimientos igualmente. Según pudo saber DIARIO HUARPE, para la madre de Lucía, Belén Montilla, a seis meses de la muerte de su hija, le es muy complicado recorrer los lugares donde solía estar la joven, como lo es su escuela.

El recuerdo de Lucía presente en la presentación de camperas de la Promo 24 del Colegio Integral.

En principio, el cuadro con la campera enmarcada iba a ser un regalo para la madre de Lucía, pero, por el momento, quedará en el Colegio Integral, donde asistía la menor.

Las palabras de la madre

A través de redes sociales, la madre de Lucía Rubiño, Belén Montilla, escribió un breve texto en homenaje a su hija. "Es que tendría que tenerlo puesto... es que todo tendría que ser una fiesta,,, porque egresabas... porque te ibas a Bariloche... Por qué... por qué... por qué????.. Hoy está tu buzo enmarcado, y agradezco a quienes lo hicieron... Hoy no estás... Hoy no estoy... No estaré", escribió la mamá.