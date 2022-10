El presidente del Concejo Deliberante de Caucete, Juan José Escobar, hombre que responde a laintendentaRomina Rosas, cruzó al edil opositor Emanuel Castro y lo tildó de mentiroso. La polémica se inició luego de que el hombre de Juntos por el Cambio le dijera a DIARIO HUARPE que intentó presentar un proyectode Acceso a la Información Pública e informalmente le dijeron que no era momento.

La máxima autoridad de la legislatura de Caucete afirmó a este medio que "Castro es un mentiroso porque nunca presentó ni dijo oficialmente absolutamente nada sobre un proyecto de ordenanza sobre Acceso a la Información Pública".

Lo llamativo de lo expresado por el oficialismo es que el legislador de la oposición manifestó que no llegó a presentar ningún proyecto porque "con mi equipo confeccionamos el proyecto de ordenanza y una vez terminado, consulté al bloque del Frente de Todos si nos iban a dar lugar a debatirlo, pero me dijeron que no era momento porque se está realizando el Digesto Jurídico digital".

Esto no detuvo las críticas de la máxima autoridad del Deliberante y hombre del oficialismo para afirmar que "si la oposición estuviera tan interesada en tener mayor transparencia, tendría que haber propuesto la terna para elegir al Auditor Municipal que se creó en la gestión de Rosas. Pero no, hace más de un año que no cumple con lo que expresa la Carta Orgánica, que es que tienen la responsabilidad de confeccionar la terna de candidatos a ocupar ese lugar".

Pero esto no es todo, ya que Escobar le apuntó también con la votación en contra en el Deliberante cuando se aprobó la facilidad de pago de las tasas municipales que impulsó el oficialismo este año. Tan así fue que el edil oficialista afirmó que "votaron en contra una ordenanza que fue pensada como un beneficio para el vecino".

Las tensiones entre los bloques que forman el Concejo de Caucete se dieron luego de que desde Juntos por el Cambio se elevara un pedido de informes para que el Ejecutivo brinde información certera y oficial sobre lo que costó la celebración por el Día del Maestroque se hizo en un boliche del departamento con un ágape para 900 personas, la contratación de un grupo cuartetero y el sorteo de una moto.

La herramienta legislativa fue frenada en el Deliberante por los votos mayoritarios de los ediles que responden a la intendenta Rosas y luego el bloque del Frente de Todos elevó una nota solicitando lo mismo.

Esto llevó a que nuevamente se notara la ausencia de una ley de Acceso a la Información Pública, que supliría la necesidad de la oposición de solicitar pedidos de informes como ocurrió en Caucete.