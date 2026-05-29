Dos ciudadanos argentinos que participaban de una misión humanitaria rumbo a Gaza fueron detenidos en las últimas horas en Libia, en un episodio que generó preocupación en el Gobierno nacional y motivó la inmediata intervención de la Cancillería argentina.

Los argentinos formaban parte de una delegación internacional integrada por activistas y colaboradores humanitarios que intentaban llegar a la Franja de Gaza en medio de la grave crisis provocada por el conflicto en Medio Oriente. Según trascendió, fueron arrestados por autoridades libias cuando realizaban una escala en ese país.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente las identidades de los detenidos ni las razones concretas del procedimiento. Sin embargo, fuentes diplomáticas indicaron que la embajada argentina ya inició gestiones para conocer el estado de ambos ciudadanos y solicitar información formal sobre las circunstancias de la detención.

La Cancillería argentina confirmó que sigue el caso “con atención” y aseguró que trabaja junto a organismos internacionales y autoridades locales para garantizar asistencia consular a los ciudadanos argentinos involucrados.

La misión humanitaria tenía como objetivo colaborar con organizaciones civiles que operan en Gaza, donde la situación social y sanitaria continúa agravándose tras meses de enfrentamientos armados y bombardeos. Diversos organismos internacionales vienen alertando sobre una crisis humanitaria sin precedentes en la región.

Libia atraviesa desde hace años una profunda inestabilidad política y de seguridad, con múltiples facciones enfrentadas y controles territoriales fragmentados. Por esa razón, distintos gobiernos suelen recomendar precaución extrema para viajar al país, especialmente en zonas con fuerte presencia militar o grupos armados.

El episodio se produjo además en un contexto de máxima tensión internacional por la guerra en Medio Oriente y las crecientes restricciones de circulación en varios países de la región. Las autoridades argentinas buscan ahora avanzar rápidamente en negociaciones diplomáticas para esclarecer la situación de los detenidos y lograr su liberación.

Mientras tanto, familiares y allegados de los argentinos esperan novedades oficiales sobre su estado de salud y las condiciones en las que permanecen retenidos, en medio de un operativo diplomático que continúa en desarrollo.