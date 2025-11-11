La Cámara Federal de Casación Penal decidió intervenir para acelerar el juicio oral de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, en la que están imputados Cristina Fernández de Kirchner y otras 86 personas.

En una resolución adoptada este martes, los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, reunidos en el Acuerdo de Superintendencia del tribunal, convocaron a los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 a una reunión el próximo 18 de noviembre.

El objetivo es definir medidas que permitan dotar al proceso de mayor eficacia y rapidez, entre ellas la posibilidad de aumentar la frecuencia de las audiencias semanales, realizarlas de manera presencial y utilizar una sala en Comodoro Py, posiblemente la recientemente remodelada sala AMIA.

Más ritmo y menos demoras

La decisión surge de la preocupación de los camaristas por el ritmo actual del debate, ya que hasta el momento las audiencias se celebran solo los jueves y a través de la plataforma Zoom.

Entre los jueces hay consenso para realizar audiencias presenciales al menos tres veces por semana y eliminar la feria judicial de verano, con el fin de evitar demoras en el avance del proceso, considerado uno de los casos de corrupción más importantes del país.

La medida coincide con el avance de las obras de remodelación de la sala AMIA, un espacio con capacidad para 200 personas. Aunque su inauguración se retrasó, se estima que estará disponible a fin de mes, lo que facilitaría el regreso a la presencialidad.

Coordinación entre tribunales

Los jueces del TOF 7 —Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero— deberán analizar junto a la Cámara de Casación las herramientas para implementar estos cambios, entre ellas el uso de la nueva sala y la programación de más jornadas de debate por semana.

La intención del máximo tribunal penal es que el juicio avance con mayor continuidad e inmediatez, incluso durante el receso judicial de verano.

El presidente de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, no participó del acuerdo por encontrarse a cargo de la acusación en el juicio político al juez federal Poderti, según se informó oficialmente.

Los detalles del juicio

El pasado 6 de noviembre, a las 10:20, se realizó la primera audiencia del juicio oral, transmitida por el canal de YouTube de la Corte Suprema. Participaron 87 imputados y sus defensores, de manera remota.

La jornada comenzó con demoras y continuó con la lectura de la primera acusación, a cargo de cuatro secretarios del tribunal. Según estimaciones, esta etapa podría extenderse hasta el inicio de la feria judicial, si se mantiene el ritmo actual de una audiencia por semana.

Hasta ahora, se leyó más de la mitad del pedido de elevación a juicio del primer tramo del expediente 9608/2018, firmado en 2019 por el fiscal Carlos Stornelli, un documento que supera las 225 mil palabras y se completará en la audiencia prevista para este jueves.