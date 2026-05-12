San Juan desarrollará una amplia agenda cultural por el Día Internacional de los Museos con actividades que se extenderán desde el 18 hasta el 30 de mayo y reunirán a más de 30 instituciones de toda la provincia. La propuesta incluirá muestras, intervenciones, espectáculos musicales, obras teatrales, charlas y conversatorios organizados por museos, galerías, centros culturales y universidades.

El anuncio fue realizado por el director del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Emanuel Díaz Ruiz, junto a la secretaria de Cultura, Analía Vilchez, quienes destacaron el trabajo articulado entre distintos espacios culturales y la expectativa por la convocatoria de público durante las casi dos semanas de actividades.

“Del 18 al 30 de mayo, la provincia de San Juan va a recibir una gran cantidad de actividades culturales. Llevamos muchos años trabajando en una red colaborativa de todo lo que es la cultura en la provincia y eso se pone de manifiesto ahora”, señaló Díaz Ruiz.

El funcionario remarcó que participarán “espacios culturales, centros culturales, galerías y universidades”, y destacó que la programación involucrará “más de 30 instituciones”. Además, sostuvo que “verdaderamente es un lujo que San Juan se pueda dar no solo un día de los museos, sino varios días por el Día Internacional de los Museos”.

Las actividades se realizarán en distintos puntos de la provincia y buscarán acercar al público propuestas vinculadas con las artes visuales, la historia, las ciencias naturales y el patrimonio cultural sanjuanino.

Actividades en distintos espacios

Desde la Secretaría de Cultura también resaltaron la importancia que tiene el Museo Franklin Rawson dentro de la agenda cultural provincial, especialmente en el marco de sus 90 años de historia.

“La verdad que sí, muchas expectativas tenemos. Sabemos de la gran concurrencia que tiene el museo Franklin Rawson, ni más ni menos que en sus 90 años”, expresó Analía Vilchez. La secretaria agregó que durante estas jornadas habrá una intensa programación cultural y convocó a los sanjuaninos a participar. “Van a ser dos semanas arduas y esperamos a todos los sanjuaninos que nos acompañen”, afirmó.

Entre las propuestas previstas habrá intervenciones artísticas, performances, espectáculos musicales y teatrales, además de actividades educativas y espacios de intercambio abiertos al público.

Según explicaron los organizadores, cada institución participante aportará contenidos vinculados con su perfil específico. “Cada uno pone su impronta y toma desde su lugar la posibilidad de generar estos contenidos para todas estas semanas de trabajo”, indicaron.

Difusión y participación

Las autoridades señalaron que toda la programación será difundida a través de las redes oficiales del museo, del Gobierno de San Juan y de SI San Juan.

Díaz Ruiz también destacó el acompañamiento institucional para sostener la iniciativa cultural. “Invitarlos a que visiten las páginas oficiales del Gobierno de San Juan y agradecer sin duda al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte por hacer esto posible una vez más, ya siete años trabajando ininterrumpidamente”, manifestó.

Como dato complementario, la celebración local se enmarca en el Día Internacional de los Museos, una fecha impulsada mundialmente para promover el acceso a los espacios culturales y fortalecer el vínculo entre las instituciones y la comunidad.